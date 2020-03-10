В первый послепраздничный день, начинающий четырехдневную рабочую неделю, Роструд напоминает, что следующие длинные выходные ожидают жителей страны уже в мае.
"В начале мая в России будут праздноваться сразу два календарных праздника: День весны и труда и День Победы", — говорит Иван Шкловец, замруководителя Роструда.
Иван Шкловец:
"Поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, их продолжительность сокращается на один час", — уточнил замглавы Роструда.
Напомним, что возможность "передохнуть от трудов" будет еще и 22 апреля — в день голосования по поправкам в Конституцию. К слову, это будет среда.
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