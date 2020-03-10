Роструд: впереди у россиян очень длинные выходные

В первый послепраздничный день, начинающий четырехдневную рабочую неделю, Роструд напоминает, что следующие длинные выходные ожидают жителей страны уже в мае.

"В начале мая в России будут праздноваться сразу два календарных праздника: День весны и труда и День Победы", — говорит Иван Шкловец, замруководителя Роструда.

Как будет отдыхать страна в майские праздники

Иван Шкловец:

День весны и труда — 1 мая — дает в этом году россиянам сразу пять законных выходных — с 1 по 5 число включительно.

После пятидневного отдыха — короткая рабочая неделя: с 6 по 8 мая.

В День Победы россиян снова ожидают длинные выходные: 9 — 11 мая включительно.

Плюсом к длинным выходным будут два сокращенных рабочих дня

"Поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, их продолжительность сокращается на один час", — уточнил замглавы Роструда.

Напомним, что возможность "передохнуть от трудов" будет еще и 22 апреля — в день голосования по поправкам в Конституцию. К слову, это будет среда.

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