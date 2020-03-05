Чем ближе становится день голосования по поправкам в Конституцию страны, тем больше вопросов появляется у россиян.
Многие, как оказалось, вообще слабо представляют, зачем они должны будут идти на участки, как, за что или против чего голосовать.
Примерно такие результаты получили сотрудники "Левада-центра", проводившие по заказу "Открытых медиа" опрос населения.
Исследователи отмечают:
Кстати, об этом уже говорил и ВЦИОМ. По его данным
"77% россиян не могут назвать ни одной поправки".
"Люди не понимают сути поправок, не понимают, почему так срочно, не понимают их необходимости. Однако люди понимают общий смысл: стремление Путина сохранить власть. Поэтому те, кто за Путина во власти, те и за изменения Конституции, даже не вникая в конкретные детали", — уверен директор "Левада-центра" Лев Волков.
К слову, ЦИК ранее отчитался о том, что все деньги, выделенные на проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, распределены. Все 14,8 млрд рублей.
Как говорил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, среди статей расходов есть и "информирование участников голосования". Только когда и как это будут делать — не уточнил. Впрочем, до 22 апреля время — хоть и мало — есть.
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