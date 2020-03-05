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Источник Правда.Ру

63% россиян не понимают сути поправок, а 70% не знают Конституцию

Общество

Чем ближе становится день голосования по поправкам в Конституцию страны, тем больше вопросов появляется у россиян.

Многие, как оказалось, вообще слабо представляют, зачем они должны будут идти на участки, как, за что или против чего голосовать.

Примерно такие результаты получили сотрудники "Левада-центра", проводившие по заказу "Открытых медиа" опрос населения.

Как показали результаты,

  • только 25% россиян на настоящий момент осознанно готовы поддержать реформу Конституции,
  • 37% респондентов сказали, что намерены сходить "проголосовать", но пока затрудняются ответить, как,
  • 23% опрошенных "вовсе не пойдут никуда",
  • 10% будут голосовать против поправок.

Еще одна "ложка дегтя"

Исследователи отмечают:

  • почти 70% тех, кто должен пойти на голосование вообще никогда не читали Конституцию или не помнят её содержание,
  • 63% — не понимают сути предлагаемых поправок.

Кстати, об этом уже говорил и ВЦИОМ. По его данным

"77% россиян не могут назвать ни одной поправки".

Вывод "Левада-центра"

"Люди не понимают сути поправок, не понимают, почему так срочно, не понимают их необходимости. Однако люди понимают общий смысл: стремление Путина сохранить власть. Поэтому те, кто за Путина во власти, те и за изменения Конституции, даже не вникая в конкретные детали", — уверен директор "Левада-центра" Лев Волков.

А ЦИК говорит, что подготовка идет

К слову, ЦИК ранее отчитался о том, что все деньги, выделенные на проведение всенародного голосования по поправкам в Конституцию, распределены. Все 14,8 млрд рублей.

Как говорил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, среди статей расходов есть и "информирование участников голосования". Только когда и как это будут делать — не уточнил. Впрочем, до 22 апреля время — хоть и мало — есть.

Темы опрос голосование левада-центр поправки в конституцию
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