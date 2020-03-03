Глава ДНР Денис Пушилин считает, что жители Донбасса должны принимать участие в обсуждении поправок в российскую Конституцию.

"Уважаемые земляки! По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в России проходит широкое обсуждение изменений в Конституцию страны. Считаю, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, также должны быть вовлечены в этот процесс", — заявил Пушилин.