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Организатор "марша Немцова" плюнул в активиста за неугодный вопрос

Общество

Состоявшийся 29 февраля в Москве Марш Немцова собрал политических активистов, защитников Конституции и требующих свободы политзаключенным, но мало кто из пришедших вспомнил о самом погибшем политике. Участники движения SERB решили напомнить участникам марша об этом и встали с плакатом, задавая всем проходящим мимо обычные вопросы — кто такой Борис Немцов, что он сделал, где похоронен.

Организатор «марша Немцова» плюнул в активиста за неугодный вопрос

Некоторые отвечали и проходили мимо, другие же откровенно терялись и не могли вспомнить.

Активист SERB напомнил, что это несколько странно — приходить на акцию памяти человека, не помня и не зная, что именно он сделал и чем был знаменит.

Вполне нейтральные вопросы вызвали гнев участников марша, но ещё более агрессивно вели себя представители организаторов марша. На записи можно увидеть, как молодой человек с бейджем подходит к активисту, вступает с ним в перебранку и плюет в него.

Вряд ли сам Борис Немцов одобрил бы подобное поведение в адрес кого-то, кто не согласен с его мнением — все-таки он был настоящим либералом и человеком с чувством самоиронии, в отличие от многих своих ныне живущих соратников. Но тех, кто использовал его имя и трагическую гибель для оповещения широких масс о своем негативном отношении к конституционной реформе и в целом самопродвижения, подобные вопросы вряд ли волнуют. На этот печальный момент уже обратили многие оппозиционеры, которые дружили с Немцовым и демонстративно проигнорировали марш в этом году.

Темы акция немцов марш немцова
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Организатор "марша Немцова" плюнул в активиста за неугодный вопрос
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