В Томской области подсчитали число бедных

В Томской области сейчас к категории бедных относятся примерно 180 тысяч жителей. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

"Бедные — это люди, у которых доход ниже одного прожиточного минимума на одно лицо в семье. Также к этой категории относят и проживающих одиноко, и имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на себя", — уточнил Деев.

По сведениям чиновника, в структуре бедности больше сельских жителей, чем городских. Около 80% бедных — это семьи с детьми.

Напомним, с этого года в Томском регионе внедрили новую меру поддержки — выплаты в размере 250 тысяч рублей на развитие бизнеса.