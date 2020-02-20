В Чечне 22 тыс. детей отдохнут за счет государства

Власти Республики Чечня, несмотря на зимний сезон, начали готовиться к летнему отдыху детей.

Уже известно, какое количество детей в этом году смогут отдохнуть за счет бюджета. Глава республики озвучил цифру в 22 тыс. человек. Об этом Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в соцсети после встречи с министром труда, занятости и социального развития ЧР Усманом Башировым.

Пять тысяч детей отправятся в учреждения отдыха на Черноморском побережье. К услугам ребятни также будет четыре стационарных лагеря внутри республики: один в Ножай-Юртовском районе — "Горный Беной", два — в Шалинском — "Светлячок" и "Горный ключ", и один — в Шелковском — "Радуга".