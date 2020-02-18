В Ульяновской области дорогу отремонтируют за 600 млн рублей

В Ульяновской области в апреле приступят к ремонту участка федеральной трассы на дороге "Саранск — Сурское — Ульяновск".

На эти работы выделят свыше 604 миллионов рублей. Извещение о проведении аукциона разместили на интернет-сайте госуслуг.

Заказчиком выступило ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства". Речь идет о выполнении капремонта автотрассы Р-178 "Саранск — Сурское — Ульяновск" на участке км 125+000 — км 135+000. Участок в 10 км находится в Ульяновском регионе.

Стартовая цена контракта установлена в сумме более 604 042 тыс. рублей. Эти средства предусмотрены в федеральном бюджете, в частности, в текущем году выделят свыше 287 512 тыс. рублей, в 2021 году — более 316 530 тыс. рубля.