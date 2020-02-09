Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что заказала тест в одной из столичных клиник, чтобы доказать свое недавнее высказывание. Ранее парламентарий заявила, что является "русской украинкой". Высказывание Поклонской вызвало неоднозначную реакцию.

"Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта", - написала депутат на своей странице в Facebook.