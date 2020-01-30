За год камеры на автотрассах Бурятии заработали почти 150 млн

В минувшем году камеры на автомобильных дорогах Бурятии обнаружили свыше 227 тысяч нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как пояснили в МВД по республике, именно такое количество дел об административных нарушениях возбудили инспекторы.

"С нарушителей ПДД взыскали штрафы на сумму 149 миллионов рублей. Свыше трети штрафников воспользовались льготным периодом и перевели средства в течение 20-ти дней. Другими словами, 52 миллиона рублей уплатили с 50%-ной скидкой", — пояснили представители ведомства.

Отмечается, что на 16% увеличилось число тех, кто не захотел добровольно оплачивать штрафы. К судебным приставам для их принудительного взыскания потребовалось обратиться по 90 тысячам материалов.