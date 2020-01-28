Телеведущий Иван Урган в новом выпуске своей программы "Вечерний Ургант" извинился за штуки в рождественском выпуске передачи. По его словам, авторы передачи хотят "шутить и развлекать зрителей, а не оскорблять".

"Мы не хотели никого обидеть, это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторые. Это была просто неудачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", - пояснил Ургант.