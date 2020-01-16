Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя

Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза. Об этом сегодня, 16 января сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе XVIII ассамблеи "Здоровая Москва".

"За минувшие десять лет РФ снизила потребление алкогольных напитков почти в два раза. Всемирная организация здравоохранения отразила эти цифры в своем материале", — отметила Скворцова.

При этом потребление табачной продукции за аналогичный период упало на 12%, а именно: с 40% до 28%, пояснила министр. При этом в целом россияне все больше проявляют интерес к подвижному и здоровому образу жизни.