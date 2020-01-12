Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой

Телекритик Слава Тарощина считает, что отечественное телевидение стало бы намного лучше, если бы политические передачи с участием Скабеевой, Соловьева и Шейнина закрыли. По ее словам, недавно в кулуарах обсуждалась возможность ухода Скабеевой из передачи "60 минут", ее место могла занять Тина Канделаки.