Телекритик Слава Тарощина считает, что отечественное телевидение стало бы намного лучше, если бы политические передачи с участием Скабеевой, Соловьева и Шейнина закрыли. По ее словам, недавно в кулуарах обсуждалась возможность ухода Скабеевой из передачи "60 минут", ее место могла занять Тина Канделаки.
"Наивно думать, что нынешнее ТВ можно подправить с помощью косметических ухищрений. Лично я поверю в робкие перемены только в одном случае: если закроются все без исключения так называемые общественно-политические шоу с дальнейшим трудоустройством сеятелей ненависти. Шейнин вернется в ВДВ, о котором он часто грезит, а Соловьев вновь приступит к "Соловьиным трелям", которые давно забросил", - пояснила Трощина.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.