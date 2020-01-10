В Латвии от гриппа умерли 7 человек

За минувшие две недели в Латвии от гриппа умерли четыре человека, а всего с 30 сентября 2019 года — семеро. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на государственный Центр по профилактике и контролю за эпидемиологическими заболеваниями.

Отмечается, что возраст умерших составил от 53 до 89 лет, 5 из них женщины. Все они кроме гриппа страдали также хроническими заболеваниями — патологиями, связанными с работой сердца, кровеносной системы, почками и печенью. Ни один из них не был привит от гриппа.

Также указывается, что в первую неделю этого года интенсивность заболеваний гриппом в Латвии аналогична последним неделям прошлого года и составляет в среднем 107,4 случаев заболевания гриппом на 100 тысяч жителей. В медицинских учреждениях Латвии сейчас находится 141 пациент с гриппом, 14 из них поставили диагноз пневмония.