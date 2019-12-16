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Рогозин заявил, что не имеет отношения к Twitter робота Федора

Общество

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство не имеет отношение к Twitter-аккаунту робота Федора. Так он ответил журналистам, которые спросили его, совпадает ли позиция робота Федора с официальной позицией "Роскосмоса".

Напомним, ранее в Twitter появился аккаунт с именем FEDOR, где публиковалась информация о подготовке робота к полету на МКС. Позже авторы учетной записи начали публиковать более расширенную информацию о ракетно-космической и смежных отраслях.

Сейчас на страничке Федора все чаще можно встретить шутки о мышлении человека и искусственного интеллекта.

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