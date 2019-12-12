Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива

Ученые провели эксперимент с 1000 банок пива и пришли к выводу, что, если, по банке пива предварительно постучать, то это не предотвращает выплеск пены с пивом при ее открытии.

Известно, что банку с пивом встряхнуть, то часто после открытия часть содержимого вырывается из емкости. Ранее принято было считать, что нужно просто постучать по банке, чтобы этого избежать.

Специалисты открыли более 1000 банок с пивом емкостью 330 мл. Половина банок в течение нескольких минут находилась в специальном шейкере. Другую половину банок не трогали.

В среднем банки, которые заранее потрясли, потеряли 3,45 грамма от общей массы, а банки, которые не трясли, — 0,51 грамма. Стоит отметить, что благодаря постукиванию по банке удалось сохранить всего 0,159 грамма от общей массы. Постукивание не помогло пузырькам подняться вверх.

В результате единственный способ, который позволит не расплескать пиво — не открывать его сразу, если банку до этого трясли.