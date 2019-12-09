В Минэкономразвития предложили запретить списывать долги с пенсий

Министерство экономического развития РФ разрабатывает законопроект, согласно которому будет запрещено списывать долги с пенсионных выплат. Более того, ведомство предлагает узаконить практику, по которой при списывании долгов с зарплаты обязательно должен оставаться прожиточный минимум.

Сейчас в список "неприкосновенных" выплат входит небольшое количество социальных пособий. Минэкономразвития предлагает увеличивать этот список. В ведомстве отмечают, что право человека на пенсионные выплаты гарантирует ему Конституция, однако списывания долгов с этих выплат может нивелировать это право.