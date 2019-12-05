Житель Челябинска два года не мог попасть в свою комнату в общаге

В городе Челябинск житель Калининского района более 2-х лет не мог проникнуть в свою комнату в общежитии. Дело в том, что его сосед сменил замок на двери общей входной группы и не давал ему ключи.

В результате судебных разбирательств, суд вынес решение об обеспечении жильцу доступа в его комнату. Но длительный период времени оно не исполнялось, хотя в Калининском районном отделе судебных приставов завели соответствующее исполнительное производство.

И только после того, как прокуратура вмешалась в ситуацию, гражданин смог попасть в свою комнату.