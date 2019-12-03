"Пирамиды позора" возвели в Самаре возле домов должников за воду

Так называемая "Говорящая" пирамида позора помогает собирать до 68% задолженностей за услуги водоснабжения и водоотведения в городе Самара. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе предприятия "РКС-Самара".

Как отметили сотрудники коммунального предприятия, "говорящая пирамида позора" стала новейшим и самым эффективным методом сбора долгов с абонентов компании. Так, в ноябре 2019 года пирамида рассказала о задолженностях 6-ти абонентов и вернула "РКС Самара" более 257 тысяч рублей из 333-х тысяч начисленных.

Указывается, что еще одним эффективным методом возврата долгов выступает обычная пирамида позора. В этом году она напомнила о долгах 117 гражданам с общим размером задолженности 3,3 миллиона рублей и 8 компаниям с долгом в два миллиона рублей. Отмечается, что оплата долгов после установки пирамиды доходит до 50%.