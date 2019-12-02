Рэпер Птаха раскрыл депутатам схему наркоторговли в РФ

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) принял участие в парламентских слушаниях угрозы распространения наркотиков в интернете. Он рассказал депутатам схему торговли наркотиками в России. По его словам, наркотики распространяются при содействии "людей в погонах".

"Вся наркота в России идет через порты, вместе с рыбой, в частности через Санкт-Петербург. Все продажи запрещенных веществ крышуют люди в погонах. Я это вам скажу как тот человек, который очень долго крутился в этой среде. Не один наркоторговец не будет торговать без "крыши" в силовых ведомствах", - объяснил рэпер.