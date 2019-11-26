Неудачно "отомстил": иностранец в Оренбуржье пойдет под суд

В городе Оренбург иностранец, решивший отомстить водителю такси, проходит фигурантом уголовного дела. Мужчина обвиняется в ложном доносе.

По сведениям прокуратуры, зарубежный гость заявил в полицию, что водитель такси украл у него 200 тысяч рублей. В ходе проверки выяснилось, что кражи не было, у "потерпевшего" такой суммы денег вообще не было.

Мужчина собирался отправиться в Москву, но напрямую у него сделать это не получалось. Тогда он договорился с таксистом о поездке до города Самары. Водитель набирал попутчиков: когда салон заполнился, автомобиль тронулся в путь. Но по дороге возник конфликт, и иностранец покинул машину на улице Ткачева в Оренбурге. Затаив обиду, он решил отомстить. Для выяснения деталей случившегося пришлось вызывать такси со всеми пассажирами обратно из города Самары, сообщает ИА REGNUM.

Оказалось, что донос был ложным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, гость России может попасть в колонию на период до 2-х лет.