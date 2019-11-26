Жительница Индии произвела на свет необычного ребенка — у новорожденного две головы и три руки.
Бабита Ахирвар (Babita Ahirwar), 21-летняя жительница штата Мадхья-Прадеш в Индии, вышла замуж 1,5 года назад. Вскоре они с супругом решили завести ребенка. На 35-й неделе беременности врачи сообщили молодым людям, что у них родятся близнецы.
Но в минувшее воскресенье, 24 ноября, родился только один ребенок. Сотрудники клиники города Видиша рассказали, что у новорожденный появился на свет с одним сердцем, но с двумя головами и тремя руками. Медики назвали чудом, что мальчик здоров. Они также пояснили, что такого рода аномалии встречаются в одном случае на миллион.
Сейчас ребенок лечится в отделении интенсивной терапии под внимательным наблюдением докторов.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.