Две головы и три руки: индианка родила необычного ребенка

Жительница Индии произвела на свет необычного ребенка — у новорожденного две головы и три руки.

Бабита Ахирвар (Babita Ahirwar), 21-летняя жительница штата Мадхья-Прадеш в Индии, вышла замуж 1,5 года назад. Вскоре они с супругом решили завести ребенка. На 35-й неделе беременности врачи сообщили молодым людям, что у них родятся близнецы.

Но в минувшее воскресенье, 24 ноября, родился только один ребенок. Сотрудники клиники города Видиша рассказали, что у новорожденный появился на свет с одним сердцем, но с двумя головами и тремя руками. Медики назвали чудом, что мальчик здоров. Они также пояснили, что такого рода аномалии встречаются в одном случае на миллион.

Сейчас ребенок лечится в отделении интенсивной терапии под внимательным наблюдением докторов.