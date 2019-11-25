Жители пятиэтажек просят Путина "защитить" их балконы

Жители верхних этажей пятиэтажек в городе Набережные Челны обратились к российскому президенту с просьбой проверить законность решений суда г. Набережные Челны. Суд принял решение снести кровлю и остекленение балконов и принять меры административного воздействия по ходатайствам управляющих компаний о сносе надстроек пятых этажей пятиэтажных домов.

Стоит напомнить, что УК "Камстройсервис" обратилась в суд с иском на жителей последних этажей пятых этажей пятиэтажных домов, чтобы те демонтировали самовольно построенные козырьки балконов.

В настоящее время управляющая компания все иски проигрывает.