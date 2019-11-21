Министерство просвещения внесло изменения в проект Федерального образовательного стандарта начального общего образования.
В прошлой версии проекта был включен выбор двух модулей в рамках предмета "Основы религиозных культур — основы религиозных культур народов России и основы светской этики".
В новом варианте проекта можно выбрать один из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики.
В настоящее время учащиеся четвертых классов изучают "Основы религиозных культур и светской этики".
РПЦ поддержала позицию министерства. Другие конфессии выступили с предложением разработать курс обо всех религиях.
Фото: twitter.com
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