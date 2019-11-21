Власти не будут убирать уроки религии в начальной школе

Министерство просвещения внесло изменения в проект Федерального образовательного стандарта начального общего образования.

В прошлой версии проекта был включен выбор двух модулей в рамках предмета "Основы религиозных культур — основы религиозных культур народов России и основы светской этики".

В новом варианте проекта можно выбрать один из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики.

В настоящее время учащиеся четвертых классов изучают "Основы религиозных культур и светской этики".

РПЦ поддержала позицию министерства. Другие конфессии выступили с предложением разработать курс обо всех религиях.

Фото: twitter.com