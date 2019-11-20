Левада-Центр: россияне стали больше ценить свободу слова

Всего за один год важность свободы слова для россиян выросла с 34% до 58%. Такие результаты представил Левада-Центр на основе проведенного исследования, в котором участвовали 1616 россиян в возрасте от 18 лет из 137 населённых пунктов 50 субъектов страны.

Помимо свободы слова россияне стали больше нуждаться в справедливом суде. Если ещё в 2018 году об этом высказывались 50%, то на сегодня об этой необходимости заявили 64% жителей РФ. На 18% увеличилась потребность россиян в свободе совести и вероисповедания.

Наиболее важными правами жители России назвали: равный доступ к образованию (59%), право на медицинскую помощь и право на бесплатное образование (70%), а также право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (78%).