Юрий Соломин госпитализирован. Состояние тяжелое

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.

Как сообщает 5-tv.ru, несколько дней назад 84-летнему худруку Государственного академического Малого театра России стало плохо, однако актер все это время не обращался к медикам, а лечился самостоятельно и оставался дома несмотря на высокую температуру и боли по всему телу. Потом все же вызвал "скорую".

Приехавшие на вызов врачи, экстренно доставили его в больницу. Предварительно, у Юрия Соломина очень высокая температура и проблемы с артериями. Медики подозревают у него пневмонию.

Состояние здоровья знаменитого артиста пока не комментируют. По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

Справка Правда.ру: Cоветский и российский актер и режиссер Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, там же преподает на курсах с 1961 года. Среди спектаклей, поставленных Соломиным, - «Ревизор», «Чайка» и «Таинственный ящик». Он снимался в фильмах «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо» и других.