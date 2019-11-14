В Австралии модель Эрин Лангмейд узнала о своей беременности во время родов.
23-летней девушке стало плохо в ванной. Внезапно у нее начались роды, и через несколько секунд на свет появился ребенок. Ее бойфренд, услышав крики, сразу же вызвал медиков.
По словам модели, она собиралась на работу. Ничто не говорило о том, что она ждет ребенка. Также девушка отметила, что во время беременности у нее не было большого живота.
Кроме того, она чувствовала себя как обычно и вела привычный образ жизни.
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