23-летняя модель узнала о своей беременности во время родов

В Австралии модель Эрин Лангмейд узнала о своей беременности во время родов.

23-летней девушке стало плохо в ванной. Внезапно у нее начались роды, и через несколько секунд на свет появился ребенок. Ее бойфренд, услышав крики, сразу же вызвал медиков.

По словам модели, она собиралась на работу. Ничто не говорило о том, что она ждет ребенка. Также девушка отметила, что во время беременности у нее не было большого живота.

Кроме того, она чувствовала себя как обычно и вела привычный образ жизни.

Фото: pixabay.com