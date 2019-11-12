В Госдуме предложили вести учет тех, кто занимается интернет-травлей

Чтобы бороться с травлей в интернете, нужно создать открытую базу людей, которых уличили в кибербуллинге, считает заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Он предлагает не просто сформировать такую базу, но и разместить ее в открытом доступе. "… чтобы это было вседоступно, чтобы люди могли отразить свое мнение, написать им посты о том, что они думают об этих людях. Мне кажется, такое моральное давление будет для них хуже, чем штраф или другое наказание", — заявил Чернышов в интервью агентству "РИА Новости".

Это, отметим, уже не первая попытка на законодательном уровне бороться с проблемой травли и оскорблений в интернете.

Ранее заместитель председателя молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов предлагал штрафовать за "травлю как систематическое унижение достоинства лица, выраженное в неприличной форме" на 5-10 тыс. руб, а за "оскорбление в интернете" — 3-5 тысяч.

Более сурово наказывать предложил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Напомним, что, как писала Правда. ру, если верить переводу с чеченского языка, сделанному русской "Службой Би-Би-Си", за оскорбление чести чеченский лидер призвал "убивать, сажать, пугать".

На такое заявление возразить решился только дизайнер Артемий Лебедев. Подробнее о его обращении к Кадырову читайте в материале на сайте.

Фото: vk.com