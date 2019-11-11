Артемий Лебедев обратился к Кадырову: никто не вправе убивать

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову после его слов о наказаниях для пользователей интернета за оскорбление чести.

В посте в Telegram-канале он пояснил, что не боится ответить чеченскому лидеру.

"Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу", — обратился Лебедев к Рамзану Кадырову.

Он напомнил, что глава республики призывает убивать за обиду, но "никакое достоинство никакого мужчины" не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить. "Жизнь дается человеку богом, и никто не вправе ее отнимать. Даже человек, у которого задета честь".

По мнению дизайнера, настоящие мужчины решают свои проблемы бескровно, а силой нельзя завоевать уважение, только страх. "Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат", — написал в конце обращения Лебедев.

Напомним, что, как рассказывала Правда.ру, Кадыров на встрече с представителями малого и среднего бизнеса сделал заявление, которое, если верить переводу с чеченского языка, сделанному "Русской службой "Би-би-си"", звучало как: "тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится".

Пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов сообщил, что слова Кадырова были искажены. Подробнее читайте на сайте.

Фото: twitter. com