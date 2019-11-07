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Источник Правда.Ру

Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"

Политика print

Во время выступления перед правительством Чечни на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу, глава республики Рамзан Кадыров резко высказался по поводу людей, позволяющих себе "оскорбление чести" в интернете.

Видео мероприятия опубликовал ЧГТРК "Грозный".

Особый интерес общественности вызвал фрагмент записи, в котором Кадыров призвал правоохранительные органы, молодежные организации и власть сообща выявлять и наказывать таких пользователей.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", — сказал глава Чечни.

Кадыров заявил, что нельзя "оставить человека", который задевает честь, даже если "весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены" и, поклявшись Кораном, сказал, что готов принять любое наказание.

Глава Чеченской республики особо подчеркнул, что его слова могут быть неправильно истолкованы, но он на стороне закона.

"Теперь будут все говорить: "Рамзан сказал убивать", еще что-то. Что такое закон? Закон, конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты предатели, сплетники и шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить", — сказал Кадыров членам правительства.

Это не первое высказывание Кадырова о свободе в сети. Он заявлял, что считает целесообразным прибегать к внесудебным методам давления, когда речь идет "о безопасности" и грозил "спросить за каждое слово", написанное в интернете.

Фото: vk.com 

Темы интернет глава чечни рамзан кадыров наказание за оскорбление
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