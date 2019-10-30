Россияне назвали размер желаемой пенсии для достойной жизни

Жители России считают, что пенсия размером примерно 40 тысяч рублей сможет обеспечить им достойную старость. Об этом сообщил сервис поиска работы Superjob со ссылкой на собственное исследование.

Примечательно, что мужчинам нужно больше денег на пенсии, чем женщинам. В среднем российским мужчинам для достойной старости необходимо 42,1 тысячи рублей. Женщины нуждаются только в 37,5 тысячи рублей.

Разница в предпочтениях видна у разных возрастных групп. Например, россияне старше 45 лет считают, что для достойной жизни на пенсии необходимо не меньше 43 тысяч рублей ежемесячно. Молодые люди в возрасте до 24 лет утверждают, что для достойной жизни на пенсии им хватит и 32,6 тысячи рублей.