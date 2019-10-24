"Би-би-си" открыла свой новостной сайт в даркнете

"Би-би-си" запустила сайт в сети Tor. Как сообщают сотрудники редакции, данная мера позволит сохранить доступ к новостям жителям тех стран, в которых власти блокируют доступ к ним. Речь идет о Китае, Иране, Вьетнаме и т.д.

Это соответствует миссии Всемирной службы "Би-би-си", которая заключается в том, чтобы обеспечить доступ к новостям жителям всего мира.

Сайт BBC News в дарквебе дубль международной версии "Би-би-си".

Контент и сервисы, предназначенные только для Великобритании — не будут доступны из-за прав на трансляцию.

Фото: twitter.com

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