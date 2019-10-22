Россияне не забрали выигрышей в лотереи на сумму 2,8 млрд рублей

Россияне не забрали свои выигрыши в лотерею на сумму 2,8 млрд рублей, сообщают "Известия".

По статистике "Столото", невостребованным считается выигрыш, если победитель лотереи не обратился за ним в течение 6 месяцев с момента проведения тиража.

Если данный срок истек, то средства поступают на счет, там они хранятся еще в течение трех лет. В течение этого времени победитель имеет право получить их, если у него была уважительная причина.

Если же выигрыш не забирают по истечении этого срока, то деньги отправляют в бюджет.

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей. Но большую часть таких невостребованных выигрышей (более 90%) составляют выигрыши на сумму менее 150 рублей. Доля призов на сумму до 1000 рублей составляет 8,7%, более 1000 рублей — менее 1%.

По мнению психологов, основные причины невостребованности выигрышей в лотерею - это разочарование от суммы выигрыша и потеря лотерейного билета.

Фото: pravda.ru

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