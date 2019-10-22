Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россияне не забрали выигрышей в лотереи на сумму 2,8 млрд рублей

Общество print

Россияне не забрали свои выигрыши в лотерею на сумму 2,8 млрд рублей, сообщают "Известия".

По статистике "Столото", невостребованным считается выигрыш, если победитель лотереи не обратился за ним в течение 6 месяцев с момента проведения тиража.

Если данный срок истек, то средства поступают на счет, там они хранятся еще в течение трех лет. В течение этого времени победитель имеет право получить их, если у него была уважительная причина. 

Если же выигрыш не забирают по истечении этого срока, то деньги отправляют в бюджет.

Самым крупным невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей. Но большую часть таких невостребованных выигрышей (более 90%) составляют выигрыши на сумму менее 150 рублей. Доля призов на сумму до 1000 рублей составляет 8,7%, более 1000 рублей — менее 1%.

По мнению психологов, основные причины невостребованности выигрышей в лотерею - это разочарование от суммы выигрыша и потеря лотерейного билета.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

Лотерея: Фортуна развлекается уже 553 года

В Китае победитель в лотерее не явился за выигрышем, $4 млн

Житель Новосибирска выиграл в лотерею 358 млн рублей

 

Темы деньги выигрыш лотерея
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
ОНК Москвы 4-го созыва: что удалось сделать, а что не получилось
Кошелек
"Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата
Ближний Восток
Иран всех раздражает исламским социализмом
Новости Все >
Канадский хоккеист "Авангарда" рассказал о страшилках про Россию
Под Москвой автомобиль службы протокола Медведева сбил пешехода
Сестра 36-летнего футболиста обвинила полицию в смерти брата
Россияне не забрали выигрышей в лотереи на сумму 2,8 млрд рублей
Сергей Бачин возглавил Совет директоров "Роза Хутор"
"Азов" ответил на планы США признать полк террористической организацией
Олимпийская чемпионка Хоркина объявила о рождении второго ребенка
"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в зеленой форме
Жители Тобольского района сообщили о массовых отравлениях
Волков ждет нового соперника по турниру UFC в Москве
Последние материалы
"Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата
Сестра 36-летнего футболиста обвинила полицию в смерти брата
Россияне не забрали выигрышей в лотереи на сумму 2,8 млрд рублей
Сергей Бачин возглавил Совет директоров "Роза Хутор"
"Азов" ответил на планы США признать полк террористической организацией
Олимпийская чемпионка Хоркина объявила о рождении второго ребенка
"Локомотив" сыграет с "Ювентусом" в зеленой форме
Жители Тобольского района сообщили о массовых отравлениях
Иран всех раздражает исламским социализмом
Волков ждет нового соперника по турниру UFC в Москве
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Основные симптомы периферической нейропатии - онемение и покалывание в руках или ногах
Любовь Степушова "Прорыв" Путина: россияне богатеют стараниями Росстата Любовь Степушова Соломон Соловьев Жизнь, отданная за ЛСД - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов
Комментарии
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна Церковь
Четыре способа победить бессонницу
Шойгу, Кудрин или Патрушев? Россияне определились с качествами следующего президента
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Минздрав опубликовал список опасных прививок
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Шойгу, Кудрин или Патрушев? Россияне определились с качествами следующего президента
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Македония: 20 лет в борьбе за свое "я"
Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ