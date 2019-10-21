В Австралии газеты вышли с "вымаранными" полосами в знак протеста

Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.

Так некоторые издания, такие как Daily Telegraph, Australian Financial Review и Sydney Morning Herald, выступают против действий правительства, направленных на ограничение свободы слова в угоду национальной безопасности, сообщает The Guardian.

Данную акцию запустило австралийское движение "Право знать". Протест был вызван действиями правительства по отношению к вещательной корпорации ABC в Сиднее.

В июне представители спецслужб пришли в штаб ABC. В настоящее время компания хочет оспорить претензии правоохранителей.

Проведение расследования было вызвано публикацией серии материалов, содержащих сведения правонарушениях австралийских военных спецподразделений в Афганистане.

Стоит отметить, что за последние 20 лет в Австралии было принято более 60 законов в отношении секретности и шпионажа.

Фото: twitter.com

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