Сегодня в Австралии газеты вышли с первыми полосами, оформленными как материалы с цензурной правкой.
Так некоторые издания, такие как Daily Telegraph, Australian Financial Review и Sydney Morning Herald, выступают против действий правительства, направленных на ограничение свободы слова в угоду национальной безопасности, сообщает The Guardian.
Данную акцию запустило австралийское движение "Право знать". Протест был вызван действиями правительства по отношению к вещательной корпорации ABC в Сиднее.
В июне представители спецслужб пришли в штаб ABC. В настоящее время компания хочет оспорить претензии правоохранителей.
Проведение расследования было вызвано публикацией серии материалов, содержащих сведения правонарушениях австралийских военных спецподразделений в Афганистане.
Стоит отметить, что за последние 20 лет в Австралии было принято более 60 законов в отношении секретности и шпионажа.
Фото: twitter.com
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