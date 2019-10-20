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Источник Правда.Ру

Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР

Общество print

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о том, когда ему было стыдно за свою страну. По словам главы МИД, каждому человеку в жизни приходиться испытывать чувство стыда за свою отчизну. У Лаврова такой момент наступил во время распада Советского Союза.

"Не хочу сейчас никого обвинять, но мне не очень понравилось то, как множество известных людей повели себя в той ситуации", - пояснил министр.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что министру иностранных дел Сергею Лаврову пора подумать об отставке. Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" рассказала, почему Сергей Лавров не отменил свою поездку на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк после того, как 10 членам российской делегации США без объяснения причин не предоставили визы. В их числе оказался, например, член Совета Федерации Константин Косачев. Захарова сказала, что "необходимо было минимизировать ущерб, на который рассчитывали те, кто пытался остановить делегацию РФ" и что российская сторона "не собиралась им подыгрывать".

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Темы мид стыд распад ссср сергей лавров
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