В Бурятии останки динозавра, жившего 120 млн лет назад

Специалисты из Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили останки огромного древнего динозавра на берегу Гусиного озера в Бурятии, сообщает "Вести Иркутск".

Сотрудник СО РАН, Александр Сизов рассказал, что еще в конце 90-х гг. петербургские специалисты обнаружили в отложениях на берегу Гусиного озера несколько позвонков гигантского зауропода. Поэтому ученые из СО РАН полагали, что им удастся отыскать здесь новые кости.

Специалисты уточнил, что им удалось откопать фрагмент бедренной кости динозавра, который известен как титанозавр. Его высота достигала 20 метров, а масса составляла 40-50 тонн.

По словам ученых, исследование останков динозавров, обитавших на территории Бурятии, поможет заглянуть в далекое прошлое региона.

Фото: pravda.ru

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