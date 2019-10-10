Воспитателя детсада уволили за объяснение фразы из "Конька-Горбунка"

Воспитателя одного из коррекционных детских садов Таганрога уволили за то, что она объяснила детям смысл фразы "сажать на кол" из сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок".

Об этом сообщает "Ростовское агентство новостей".

По данным издания, инцидент произошел еще 22 февраля. Воспитатель читала детям сказку, и один малыш спросил, что значит фраза: "Посажу тебя я на кол". Педагог разъяснила, что, "когда человека сажали на кол, кол проходил через тело и потом человек умирал".

Один из детей получил в результате психологическую травму. У него появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность. Родители подали жалобу, по результатам рассмотрения которой воспитатель была уволена.

Как сообщил портал 1rnd. ru Таганрогский городской суд признал ее виновной в психическом насилии над детьми.

Через суд женщина потребовала вернуть ей место работы, а также выплатить зарплату в размере 220,7 тыс. руб. и моральную компенсацию 30 тыс. руб. Ростовский областной суд назвал решение нижестоящей инстанции правомерным и отклонил апелляцию воспитательницы.

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Фото: ok.ru