Бывшая чиновница, оскорбившая жителей Тулуна, нашла новую работу

Бывший руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич стала заместителем директора по развитию в музее Тальцы. Ранее Алашкевич покинула пост главы пресс-службы иркутского губернатора из-за скандала с оскорблением жертв паводка в Тулуне.

В сети появилась аудиозапись, на которой, предположительно, Ирина Алашкевич назвала жертв паводка "быдлом". По факту происшествия проводилось служебное расследование, однако экс-чиновница решила уволиться не дожидаясь его результатов. После своего увольнения она публично попросила прощения.

Новое место работы Ирины Алашкевич - музей Тальцы, где собраны памятники деревянного зодчества под открытым небом. Директор музея Владимир Тихонов сообщил, что квалификация Алашкевич подходит для работы его замом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ирину Алашкевич отстранили от работы.

О таком решении относительно главы пресс-службы Иркутской области Ирины Алашкевич сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сославшись на слова губернатора Сергея Левченко. Повод дала, напомним, аудиозапись, где Алашкевич якобы называет тулунцев "бичами", смеясь над их одеждой. Ранее Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек" и заслуживает упоминания в нецензурном ключе.

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