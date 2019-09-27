Военные прокуроры проверили 270 тысяч уголовных дел репрессированных

Военные прокуроры с 1991 года проверили около 270 тысяч уголовных дел, открытых в период политических репрессий в СССР. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что осуждение 180 тысяч репрессированных было обоснованным. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Прокуроры проводили такие проверки, руководствуясь законом о реабилитации жертв политических репрессий, который был подписан первым президентом России Борисом Ельциным в 1991 году.

Политическими репрессиями в документе называются не только неправосудные судебные решения, но и административные меры - ссылки, высылки, направления в спецпоселения, привлечение к принудительному труду. Жертвами признаются как сами репрессированные, так и родственники людей, расстрелянных или погибших в тюрьмах и лагерях.

До сих пор неизвестно точное число осужденных в годы политических репрессий. На 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, указывает издание "Коммерсантъ".

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