В Госдуме предложили изолировать глав ОПС от других заключенных

Группа депутатов Государственной думы выступила с предложением содержать в тюрьмах глав организованных преступных сообществ (ОПС) отдельно от других заключенных. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, отдельно от других заключенных содержатся повторно осужденные за опасные или особо опасные преступления, а также приговоренные к пожизненному заключению. При этом лидеры ОПС представляют не меньшую опасность, уверены депутаты.

"Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных", - объяснили они.

Для содержания таких осужденных могут быть использованы как другие помещения, так и камеры штрафных изоляторов. Размещение в указанных помещениях не будет является для них наказанием, отмечается в документе.

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