Компания Facebook планирует создать независимую комиссию для оценки контента социальной сети. Она будет принимать решения о удалении материалов, нарушающих внутренние правила.
Сама комиссия будет состоять из 40 человек и финансироваться внешними фондами. В нее будут направлять наиболее спорные случаи: обвинения в дезинформации, ненавистнических высказываниях и другом запрещенном контенте. Пять членов комиссии будут рассматривать конкретный случай и выносить решение по нему, а также формулировать на его основе более широкие нормы.
"Мы надеемся, что комиссия как независимая организация даст людям уверенность, что их мнение будет услышано и что Facebook не имеет абсолютной власти в отношении выражения ими мыслей", - отметил основатель компании Марк Цукерберг.
Как пишет газета The Guardian, количество внутренних правил и объем контента, который необходимо проверить, не гарантируют того, что не будет случаев перегиба или недосмотра и публикации неподобающего контента.
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