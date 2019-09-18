Facebook будет оценивать контент с помощью независимой комиссии

Компания Facebook планирует создать независимую комиссию для оценки контента социальной сети. Она будет принимать решения о удалении материалов, нарушающих внутренние правила.

Сама комиссия будет состоять из 40 человек и финансироваться внешними фондами. В нее будут направлять наиболее спорные случаи: обвинения в дезинформации, ненавистнических высказываниях и другом запрещенном контенте. Пять членов комиссии будут рассматривать конкретный случай и выносить решение по нему, а также формулировать на его основе более широкие нормы.

"Мы надеемся, что комиссия как независимая организация даст людям уверенность, что их мнение будет услышано и что Facebook не имеет абсолютной власти в отношении выражения ими мыслей", - отметил основатель компании Марк Цукерберг.

Как пишет газета The Guardian, количество внутренних правил и объем контента, который необходимо проверить, не гарантируют того, что не будет случаев перегиба или недосмотра и публикации неподобающего контента.