Предварительный ущерб от паводков в Хабаровском крае составил 990 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В результате наводнения в крае пострадало 670 жилых домов, в которых проживали более двух тысяч человек. Большая часть из них находилась в Комсомольске-на-Амуре. К настоящему времени в регионе подтопленными остаются 93 населенных пункта.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в правительство с просьбой оказать помощь для восстановления пострадавших районов. Он также пообещал выплатить пострадавшим до 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества и до 100 тысяч рублей - при полной.
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