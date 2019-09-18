Ущерб от паводков в Хабаровском крае оценили почти в миллиард рублей

Предварительный ущерб от паводков в Хабаровском крае составил 990 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В результате наводнения в крае пострадало 670 жилых домов, в которых проживали более двух тысяч человек. Большая часть из них находилась в Комсомольске-на-Амуре. К настоящему времени в регионе подтопленными остаются 93 населенных пункта.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в правительство с просьбой оказать помощь для восстановления пострадавших районов. Он также пообещал выплатить пострадавшим до 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества и до 100 тысяч рублей - при полной.