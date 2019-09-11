В Госдуме прогнозируют кризис на рынке лекарств в следующем году

Кризис в вопросе лекарственного обеспечения в России наступит уже в начале 2020 года, если текущая ситуация не будет исправляться. Такой прогноз дал первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По мнению депутата, закупка зарубежных препаратов для больных детей - это только часть системного кризиса с лекарственным обеспечением. "Никакого апокалипсиса пока нет, но если мы будем по-прежнему просто сидеть и ожидать дальнейшего развития ситуации, то в начале следующего года, в районе февраля, он может наступить", - подчеркнул он.

Вероятный дефицит лекарств обусловлен низкой покупательной способностью населения и отсутствием условий для импортозамещения. "Импортные препараты продолжают выбывать с нашего рынка, они будут продолжать выбывать теми же темпами при покупательной способности нашего населения и при соотношении рубля и доллара", - добавил парламентарий.

При этом для российских производителей не создается ситуация полного замещения иностранных препаратов, выбывающих с рынка, поскольку система регистрации новых препаратов очень сложна. У производителей не будет средств на производство необходимых лекарств, заключил депутат.

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