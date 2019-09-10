В РФ за 8 месяцев текущего года розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов выросли на 3,8%. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ведомстве также опровергли информацию о том, что в регионах отсутствуют некоторые лекарства. Речь, в частности, идет об антирабической вакцине и преднизолоне.
Уровень обеспеченности вакциной от бешенства составляет 45% от годовой потребности - ее произвели в объеме 144 тысячи упаковок, потребителям отгружено около 350 тысяч доз.
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита произведена в объеме более 471 тыс. упаковок, что на 40% больше чем за аналогичный период 2018 года, преднизолон - почти 1 тыс. упаковок.
Недостаток ряда препаратов в отдельных регионах в Росздравнадзоре объяснили проблемами в логистике и планировании закупок.
Источник фото: сайт Госдумы
Читайте также:
Больше половины россиян самостоятельно подбирают лекарства при болезни
Медведев выделил более 26 млн рублей на лекарства для больных детей
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом. По сути, она признала себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!