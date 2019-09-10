В России возросли цены на жизненно важные лекарства

В РФ за 8 месяцев текущего года розничные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов выросли на 3,8%. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве также опровергли информацию о том, что в регионах отсутствуют некоторые лекарства. Речь, в частности, идет об антирабической вакцине и преднизолоне.

Уровень обеспеченности вакциной от бешенства составляет 45% от годовой потребности - ее произвели в объеме 144 тысячи упаковок, потребителям отгружено около 350 тысяч доз.

Вакцина для профилактики клещевого энцефалита произведена в объеме более 471 тыс. упаковок, что на 40% больше чем за аналогичный период 2018 года, преднизолон - почти 1 тыс. упаковок.

Недостаток ряда препаратов в отдельных регионах в Росздравнадзоре объяснили проблемами в логистике и планировании закупок.

Источник фото: сайт Госдумы

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