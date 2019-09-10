Опрос показал реальное отношение россян к ЕГЭ

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки опросила более 84 тысяч россиян на предмет их отношения к Единому государственному экзамену. Онлайн-исследование проводилось с 22 мая по 30 июня в 85 субъектах РФ.

Недавно результаты исследования были обнародованы на пресс-конференции общественного мониторинга "Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов".

Согласно результатам онлайн-опроса, 59,32% респондентов заявили, что ЕГЭ не дает объективной оценки знаний. Более того, 44% опрошенных посчитали, что Единый государственный экзамен является причиной снижения качества образования. Только 19% участников опроса признали, что ЕГЭ действительно обеспечивает справедливость при проверке знаний школьников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что концепция ЕГЭ была придумана в США для детей с умственными отклонениями. Об этом нашему изданию рассказала председатель центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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