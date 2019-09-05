Президент Сбербанка: процесс обучения в школе убивает желание учиться

Процесс обучения в школе "убивает всяческое желание учиться". Такое мнение высказал президент Сбербанка Герман Греф, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он также выступил против существующий системы оценок и экзаменов. "Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа", - сказал Греф.

Глава Сбербанка вспомнил и про свой школьный опыт. "Вот эта пауза в классе, моя фамилия когда-то начиналась на букву "г". И вот это когда "сегодня будет отвечать", и рука учителя начинает. И у меня сердце сжимается. Потом я считаю, применяя все свои математические способности, чтобы подсчитать, с какой скоростью движется палец и в какой части располагается моя фамилия на букву "г". Потом я понимаю, что он ее перевалил, я выдыхаю, и тут палец возвращается обратно", - рассказал он.