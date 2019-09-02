В Госдуме задумались о повышении рождаемости искусственными методами

В Государственной думе заказали экспертное исследование о новейших репродуктивных технологиях. Специалисты должны проанализировать возможность их использования в России, а также изучить опыт других стран.

Как уточняет портал Znak.com, заказ на исследование был размещен на портале государственных закупок. Парламентарии планируют разработать нормативно-правовую базу на тот случай, если подобные технологии получат широкое распространение. Приоритетная цель заключается в повышении рождаемости в стране с помощью искусственных методов.

"Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий для создания общества нового типа и базирующихся на более совершенном законодательстве", - отмечается в заказе.

При этом в Госдуме признают, что вмешательство в естественный процесс зачатия может негативно отразиться на генетическом материале, поэтому в большинства стран применение вспомогательных репродуктивных технологий запрещено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам китайских ученых, мотивация и работоспособность заложены в человеке генетически, поэтому возможно создать "идеального работника".

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