Сына Верника раскритиковали за сморкание в пятитысячную купюру

Пользователи Сети раскритиковали сына российского актера Игоря Верника Григория за фото, на котором он сморкается в купюру номиналом пять тысяч рублей.

Фотографию на своей странице в Instagram опубликовал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он посчитал, что молодой человек оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", - написал продюсер.

Многие пользователи социальной сети согласились с Разиным. По их словам, "золотая молодежь" не догадывается, что миллионы россиян зарабатывают на жизнь тяжелым трудом, а не "сидят на шее у своих родителей".