Песков: архангельские врачи могли давать расписки из-за гостайны

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предположения о том, что врачи Архангельской области могли давать расписки о неразглашении информации.

Напомним, что именно в Архангельскую областную больницу доставляли пострадавших при взрыве под Северодвинском.

Дмитрий Песков заявил, что если с персонала больниц и брали расписки, то это было связано с профессиональной их деятельностью, подпадавшей под закон о государственной тайне.

Прокомментировал пресс-секретарь президента РФ и заявления о том, что врачей не предупредили о зараженности прибывших пострадавших радиацией. Песков заявил, что сначала необходимо выяснить, о каких именно врачах идет речь.

Сотрудники Архангельской больницы, напомним, рассказали о том, что нескольких пострадавших после ЧП в Северодвинске доставили обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. ФСБ же, поделились медики, попросили работавший с ними персонал дать подписку о неразглашении информации.

Взрыв на полигоне Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области произошел 8 августа текущего года. Инцидент случился в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

Трагедия унесла жизни пяти человек.

В день происшествия в Северодвинске были зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.

Читайте также:

Под Красноярском гремят взрывы. Что происходит?