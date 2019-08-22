Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предположения о том, что врачи Архангельской области могли давать расписки о неразглашении информации.
Напомним, что именно в Архангельскую областную больницу доставляли пострадавших при взрыве под Северодвинском.
Дмитрий Песков заявил, что если с персонала больниц и брали расписки, то это было связано с профессиональной их деятельностью, подпадавшей под закон о государственной тайне.
Прокомментировал пресс-секретарь президента РФ и заявления о том, что врачей не предупредили о зараженности прибывших пострадавших радиацией. Песков заявил, что сначала необходимо выяснить, о каких именно врачах идет речь.
Сотрудники Архангельской больницы, напомним, рассказали о том, что нескольких пострадавших после ЧП в Северодвинске доставили обернутыми в полупрозрачные пластиковые мешки. ФСБ же, поделились медики, попросили работавший с ними персонал дать подписку о неразглашении информации.
Взрыв на полигоне Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области произошел 8 августа текущего года. Инцидент случился в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.
Трагедия унесла жизни пяти человек.
В день происшествия в Северодвинске были зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме в 0,11 микрозиверта.
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