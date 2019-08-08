На территории ракетного полигона в селе Ненокса Архангельской области произошел взрыв.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На ракетном полигоне, указывают авторы материала, проходят испытания баллистических ракет для атомных субмарин.
Согласно предварительной информации, трагедия унесла жизни двух человек. Пострадали же как минимум 15 человек.
В районе села Ненокса, передает Telegram-канал Mash, по неподтвержденным данным зафиксирован высокий уровень радиации.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что к ракетному полигону для помощи пострадавшим уже направлена санитарная авиация.
Буквально несколько дней назад серия взрывов прогремела на территории воинской части под Красноярском.
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