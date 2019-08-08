На ракетном полигоне под Архангельском произошел взрыв

На территории ракетного полигона в селе Ненокса Архангельской области произошел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На ракетном полигоне, указывают авторы материала, проходят испытания баллистических ракет для атомных субмарин.

Согласно предварительной информации, трагедия унесла жизни двух человек. Пострадали же как минимум 15 человек.

В районе села Ненокса, передает Telegram-канал Mash, по неподтвержденным данным зафиксирован высокий уровень радиации.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что к ракетному полигону для помощи пострадавшим уже направлена санитарная авиация.

Буквально несколько дней назад серия взрывов прогремела на территории воинской части под Красноярском.

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