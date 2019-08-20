Фонд "Общественное мнение" провел опрос с целью выяснить, какой россияне видят Российскую Федерацию через 20 лет.
Выяснилось, что почти треть россиян — 30% опрошенных — считают, что положение дел в экономике страны не изменится. Четверть респондентов придерживаются мнения, что станет лучше.
22% граждан Российской Федерации ожидают существенных ухудшений, сообщает Фонд "Общественное мнение".
Подавляющее большинство россиян — 62% опрошенных — считают, что текущая ситуация в РФ не располагает к планированию своей жизни на ближайшие несколько лет.
Обратной точки зрения, делятся социологами результатами своего исследования, придерживаются лишь 28% респондентов.
Фонд "Общественное мнение" отмечает, что опрос был проведен 11 августа текущего года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Россия заняла 154-ое место в рейтинге миролюбивости стран.
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